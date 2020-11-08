لطلاب الدراسات العليا بآثار القاهرة | خطوات التسجيل للمقررات الدراسية على منصة "بلاك بورد"

أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة عن الخطوات الخاصة بتسجيل طلاب الدراسات العليا للمقررات والبرامج الدراسية على منصة التعليم الالكتروني الخاصة بالكلية (بلاك بورد) والتي أطلقتها الجامعة ، ويوضح "صدى البلد" للطلاب الخطوات الخاصة بالتسجيل كالآتي :-





- یقوم الطالب بالدخول على موقع المنصة الإلكترونیة من خلال الرابط التالي :









- یقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر والتي سبق الحصول علیهم من خلال خدمه Trueme





- يتوجه الطالب بعد ذلك إلى أسفل الصفحة ثم يضغط على زر "Started Get "





- من الصفحة الرئیسیة للمنصة يختار الطالب "courses "

من القائمة ثم "catalog Course "





- يتم البحث عن المقرر الذي ترید التسجیل به من خلال الضغط على catalog browse.





- يتم بعد ذلك اختيار الكلية الخاصة بالطالب





- يختار الطالب المقررات التي يرغب في التسجيل بها





- ثم يتم الضغط على "Enroll"





- يقوم الطالب بإدخال "code access "ثم اضغط على "submit"

وبعدها یتم الحصول على code access من دكتور المقرر أثناء المحاضرة الاولي .





- لعرض محتویات المقرر يتم الضغط علي "courses"





وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أوضح في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه يتم الاعتماد علي المنصة التعليمية الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي طرحتها الجامعة (منصة البلاك بورد) بصفة أساسية في طرح المقررات والبرامج الدراسية التي يتلاقاها الطلاب، بجانب كتب (بي دي اف) ، موضحا أن الطالب له حرية الاختيار في شراء الكتب إذا أراد زيادةحصيلته المعلوماتية، ولا يتم إجبار أي طالب على شراء الكتب.



