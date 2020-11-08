لتعزيز خطط الشمول المالى .. عمرو طلعت يفتتح مركزين للخدمات البريدية بالإسكندرية





وأكد الدكتور عمرو طلعت خلال الجولة، أن افتتاحات اليوم تاتى في إطار تنفيذ خطة طموحة لتطوير البريد المصرى وتجهيزه بالبنية التحتية اللازمة وبناء قدرات العاملين به ليصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية مع ضمان توفير سبل الراحة للمواطنين المترددين على مراكز الخدمات البريدية.





وأشار إلى أن البريد المصري يعد أحد الركائز الأساسية لتعزيز خطط الشمول المالى فى ظل الانتشار الواسع لفروعه فى مختلف أنحاء الوطن والثقة التى يحظى بها لدى المواطنين والتى تشكلت عبر سنوات طويلة من العمل تصل الى نحو قرن ونصف.





من جانبه أكد الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ان مكاتب البريد اصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية وذلك بعد تطويرها وتحويلها الي مراكز خدمات بريدية متكاملة وتزويدها بأحدث الانظمة والحلول المتطورة مشيرًا الي ان الهيئة تهدف الي تطوير مكاتب البريد الحالية والتوسع في انشاء مكاتب بريد جديدة بالإضافة الي استحداث خدمات جديدة لتصبح مكاتب البريد واجهة المواطن للحصول علي كافة الخدمات.





جدير بالذكر أن مركز "بشاير الخير" للخدمات البريدية الذي تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من ٥٠ ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين من خلال ٨ شبابيك، ومزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة من كاميرات وانذار حريق وانذار سرقة، بينما يخدم مركز "محرم بك ثان" للخدمات البريدية اكثر من٧٠ ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات للمواطنين من خلال 14 شباك، والمكتب مزود بجميع انظمة التأمين ضد الحرائق والسرقات ومزود بماكينة ATM للتيسير علي المواطنين.

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم مركزين للخدمات البريدية في الإسكندرية وهما مركز محرم بك ثان، ومركز "بشاير الخير" وذلك بعد تطويرهما لتقديم كافة الخدمات البريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين؛ ورافقه في الجولة الافتتاحية الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.