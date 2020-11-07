بشعر أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام





وظهرت نور الزاهد ، بتي شيرت بسيط باللون الاسود ليبرز جمالها، ووضعت كاب باللون الاسود لإكمال ظهورها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نور الزاهد في الماكياج على لمسات رقيقة من الماسكرا باللون الاسود، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك.





كما اختارت اللون الاحمر لشعرها كــ "لوك جديد"، وتركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.