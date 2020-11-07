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برلمان

رئيس حزب العدل يدلي بصوته في انتخابات النواب 2020

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:08 م
عبد المنعم امام،
عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل
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معتز الخصوصى
أدلى عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020، بمدرسة الشهيد خالد دبور بمدينة المحلة الكبرى، التي انطلقت جولتها الثانية صباح اليوم السبت.

وبدأت الحملة فى أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الثانية منها اليوم السبت، وتستمر حتى مساء غد الأحد.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي السبت والأحد، 7 و8 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في ١٣ محافظة، هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية.

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