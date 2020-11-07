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مصطفى بكري يناشد المصريين: يجب الحفاظ على صورة المشهد الانتخابي

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:14 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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فرح علاء الخولي
قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن سلبية المواطنين في التفاعل مع الانتخابات، غير مطلوبة في الوقت الحالي ولا يجب ان تكون مطروحة بالنسبة للمواطن المصري، مؤكدا ان الانتخابات لا تسير ولا تكتمل إلا بالوجود الجماهيري والناخبين، معقبا: " لو كل مصري قال الدنيا ماشية وملهاش لازمة، يبقى مفيش حد هينزل ويبقى موجودة في اللجان".


وتابع بكري، خلال حواره في تغطية خاصة على النهار للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، أن في المرحلة الأولى شارك أكثر من 28% في الانتخابات ولكن هذا عدد لا يكفي بالنسبة لقوائم الناخبين، متمنيا ان تكون المشاركة في المرحلة الثانية أكثر من تلك النسبة، لافتا الى ان قريته في صعيد مصر شاركت بنسبة 40% في المرحلة الأولى.

واوضح ان هذه النسبة التي قدمت في القرية مشرفة وتدل على زيادة الوعي وإدراك المواطن حقوقه، متمنيا ان تزيد نسبة المشاركة بشكل عام في الجمهورية إلى أكثر من 50%، منوها ان الانتخابات الأمريكية كان لها نصيب كبير في مشاركة الناخبين بها وتجاوز عددهم 100 مليون وهي أول مرة في تاريخها الانتخابي والسياسي.

واضاف أن مصر بها تحديات اكبر بكثير من الدول الاخرى، ويجب ان نحافظ على صورتها في المشهد الانتخابي، لافتا إلى ان من المشاكل التي نواجهها الان دخول مفهوم المال السياسي للمرشحين، مشيرا الى ان هناك دورا كبيرا لمباحث الأموال العامة لمصادرة هذه الظاهرة وعلى هؤلاء المرشحين مستغلي هذه السياسة.

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