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محافظات

هتصوّت وأنت في مكانك.. قاضي مدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لمساعدة ناخبة من ذوي الاحتياجات.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 05:15 م
قاض بمدرسة دمنهور
قاض بمدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لناخبة من ذوي الاحتياجات
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أحمد النشوقي
نزل قاضي مدرسة دمنهور شبرا الرسمية للغات بحي غرب شبرا قليوبية، من الدور الثاني لمساعدة سيدة مسنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بصوتها فى الاستحقاق الانتخابي لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2020 .

وكان بصحبة السيدة المُسنة اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا، ويأتى ذلك فى إطار التسهيلات التي تقدمها الأجهزة التنفيذية للناخبين من كبار السن وذوى الإعاقة لمُساعدتهم للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات.

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدًا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحدّدت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضًا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحًا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحًا أساسيًا.

وبالنسبة لنظام القوائم فهناك القائمة الوطنية من أجل مصر تنافس قائمة تحالف المستقلين بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد، أما فى دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتي المعركة بين القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة أبناء مصر على 42 مقعدًا.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المُغلقة المُطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
هتصوّت وأنت في مكانك.. قاضي مدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لمساعدة ناخبة من ذوي الاحتياجات.. صور
هتصوّت وأنت في مكانك.. قاضي مدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لمساعدة ناخبة من ذوي الاحتياجات.. صور
هتصوّت وأنت في مكانك.. قاضي مدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لمساعدة ناخبة من ذوي الاحتياجات.. صور
هتصوّت وأنت في مكانك.. قاضي مدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لمساعدة ناخبة من ذوي الاحتياجات.. صور
هتصوّت وأنت في مكانك.. قاضي مدرسة دمنهور شبرا للغات يخرج لمساعدة ناخبة من ذوي الاحتياجات.. صور

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