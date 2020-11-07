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محافظات

أمطار غزيرة وبرق يضرب محافظة البحيرة.. فيديو وصور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:29 م
امطار رعدية
امطار رعدية
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أسماء الجنبيهى

شهدت محافظة البحيرة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق ورياح شديدة في العديد من المراكز،وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تمامًا نظرًا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وعلي الفور سارعت الوحدات المحلية بالدفع بسيارات الكسح لسحب المياه المتراكمة الناتجة عن الأمطار لضمان سهولة مرور السيارات والمارة.

وقرّر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ و عدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة.

وشدد آمنة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادى الآثار السلبية لتلك الموجة ومنها إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الاطقم المخصصة  لمواجهه تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، استمرار اعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، وتكثيف اعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسب، أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني القديمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد أهمية مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح ومراجعة أعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.

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أمطار غزيرة وبرق يضرب محافظة البحيرة.. فيديو وصور
أمطار غزيرة وبرق يضرب محافظة البحيرة.. فيديو وصور
أمطار غزيرة وبرق يضرب محافظة البحيرة.. فيديو وصور
أمطار غزيرة وبرق يضرب محافظة البحيرة.. فيديو وصور

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