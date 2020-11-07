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فن

دي چي لساع يشارك "دايف" في حفل ضخم بالإمارات

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:40 م
دي چي لساع
دي چي لساع
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سعيد فراج
يشارك الدي چي لساع مغني الراب العالمي دايف في حفل عالمي ضخم بالامارات في إطار إحتفالات رأس السنة، وذلك آخر شهر ديسمبر المقبل في دبي.

وقال لساع أن الحفل سينظم على أعلى مستوى في منطقة برج خليفة في إحتفالات رأس السنة، بمشاركة عدد من مغنيين الراب العالميين على رأسهم المغني البريطاني الشهير دايف.

وأكد لساع أن الحفل ستتخذ فيه كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة covid-19، لمراعاة سلامة كل من سيشارك في الحفل.

وفي وقت سابق، حصل مغني الراب دايف، على جائزة "أفضل ألبوم بريطاني" الرئيسية  خلال الدورة الـ40 من جوائز "بريت أواردز" الموسيقية.

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