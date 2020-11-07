نواب وقيادات حزبية يشاركون في انتخابات النواب بالمرحلة الثانية ويدعون المواطنين للإدلاء بأصواتهم.. ويؤكدون: أحسنوا الاختيار

إسلام الغزولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

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وكيل مجلس الشيوخ تدلي بصوتها في انتخابات النواب 2020









انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.









وشهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب إقبالا ملحوظا من عدد كبير من اعضاء الاحزاب واعضاء مجلسى النواب والشيوخ للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، ومن أبرز هؤلاء الأحزاب الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار والمؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب.









أدلت الإعلامية فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، بصوتها الانتخابي اليوم بلجنة مدرسة الشهيد محمد صالح علي السماك في الإسماعيلية، حيث انطلقت في التاسعة من صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وذلك في ثلاثة عشر محافظة من بينها الإسماعيلية.



وخلال أدائها الاستحقاق الانتخابي، أكدت وكيل مجلس الشيوخ أن الشعب المصري بصفة عامة وأبناء الاسماعيلية بصفة خاصة يدركون جيدا مغزى هذا الاستحقاق المهم والذي يؤسس لمجلس نيابي يمثلهم جميعا ويستهدف تحقيق ما يطمحون اليه من تنمية وتطوير في مناحي الحياة.



وقالت إن الضمانات التي تتوافر للانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر حاليا تضمن تماما الا يذهب الصوت الانتخابي الا لمن يختاره الناخب، وأنه يبقى عليه ان يحسن الاختيار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، كذلك من مختلف التخصصات والخبرات والتنوع في التأهيل العلمي أو الوظيفي، داعية الجميع للحرص على اداء حقهم الانتخابي الذي هو الضمان الوحيد للمشاركة في صنع القرار.

ووجهت الإعلامية فيبي فوزي الشكر لكل من ساهم في تنظيم العملية الانتخابية لتخرج بهذا الشكل الحضاري الذي أتاح كل التسهيلات لكل عناصر العملية الانتخابية من القضاة والاداريين والناخبين وغيرهم، لافتة إلى أن ذلك جاء حصادا للتنيسق بين الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة ومديريتي الصحة والتعليم وغيرهم.

كما وجهت رسالة لأبناء الإسماعيلية للنزول والمشاركة بكثافة حتى يمكنهم اختيار من يثقون في إخلاصه لمحافظتهم الغالية على مدار السنوات الخمس المقبلة عمر مجلس النواب الجديد .





وأدلى إسلام الغزولي، مرشح حزب المصريين الأحرار فردي بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بصوته في مدرسة الشهيد أحمد أمين عشماوي بمصر الجديدة.



