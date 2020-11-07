نواب وقيادات حزبية يشاركون في انتخابات النواب بالمرحلة الثانية ويدعون المواطنين للإدلاء بأصواتهم.. ويؤكدون: أحسنوا الاختيار

إسلام الغزولي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
رئيس حزب المؤتمر:
عدم المشاركة في الانتخابات تخاذل عن تلبية نداء الوطن
وسط حفاوة شعبية.. مرثا محروس تدلي بصوتها في العملية الانتخابية للنواب
وكيل مجلس الشيوخ تدلي بصوتها في انتخابات النواب 2020
انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وشهد اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات النواب إقبالا ملحوظا من عدد كبير من اعضاء الاحزاب واعضاء مجلسى النواب والشيوخ للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، ومن أبرز هؤلاء الأحزاب الشعب الجمهورى والمصريين الأحرار والمؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب.
أدلت الإعلامية فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ، بصوتها الانتخابي اليوم بلجنة مدرسة الشهيد محمد صالح علي السماك في الإسماعيلية، حيث انطلقت في التاسعة من صباح اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وذلك في ثلاثة عشر محافظة من بينها الإسماعيلية.
وخلال أدائها الاستحقاق الانتخابي، أكدت وكيل مجلس الشيوخ أن الشعب المصري بصفة عامة وأبناء الاسماعيلية بصفة خاصة يدركون جيدا مغزى هذا الاستحقاق المهم والذي يؤسس لمجلس نيابي يمثلهم جميعا ويستهدف تحقيق ما يطمحون اليه من تنمية وتطوير في مناحي الحياة.
وقالت إن الضمانات التي تتوافر للانتخابات البرلمانية التي تجري في مصر حاليا تضمن تماما الا يذهب الصوت الانتخابي الا لمن يختاره الناخب، وأنه يبقى عليه ان يحسن الاختيار من بين البدائل الكثيرة المطروحة أمامه لمرشحين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، كذلك من مختلف التخصصات والخبرات والتنوع في التأهيل العلمي أو الوظيفي، داعية الجميع للحرص على اداء حقهم الانتخابي الذي هو الضمان الوحيد للمشاركة في صنع القرار.
ووجهت الإعلامية فيبي فوزي الشكر لكل من ساهم في تنظيم العملية الانتخابية لتخرج بهذا الشكل الحضاري الذي أتاح كل التسهيلات لكل عناصر العملية الانتخابية من القضاة والاداريين والناخبين وغيرهم، لافتة إلى أن ذلك جاء حصادا للتنيسق بين الأجهزة المحلية والشرطة والقوات المسلحة ومديريتي الصحة والتعليم وغيرهم.
كما وجهت رسالة لأبناء الإسماعيلية للنزول والمشاركة بكثافة حتى يمكنهم اختيار من يثقون في إخلاصه لمحافظتهم الغالية على مدار السنوات الخمس المقبلة عمر مجلس النواب الجديد .
وأدلى إسلام الغزولي، مرشح حزب المصريين الأحرار فردي بدائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بصوته في مدرسة الشهيد أحمد أمين عشماوي بمصر الجديدة.
وأشاد "الغزولي" في تصريح له بحرص المواطنين من كافة الفئات العمرية على ممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل مُنتظم.
وشارك عمرو درويش، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية من أجل مصر، في اليوم الأول للعملية الانتخابية.
وحرص "درويش" على الاطمئنان بخصوص سير وسلامة التصويت في اللجان، مشيدًا بإقبال المواطنين وحرصهم على استخدام حقوقهم في اختيار من يمثلهم، كما أكد عدم وجود مخالفات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية وأشاد بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.
كما أدلت مرثا محروس مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ممثلة حزب حماة الوطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وسط حفاوة شعبية كبيرة ، وتوجهات بعد ذلك لتفقد بعض اللجان للاطمئنان على سير العملية الإنتخابية باللجان المجاورة لها.
وأكدت "محروس "على وجود إقبال جيد من المواطنين منذ صباح اليوم. كما حرصت على الاطمئنان بخصوص الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وما تقدمه الدولة في تسيير العملية الانتخابية للمواطن.
كما، وجه حزب المؤتمر، الدعوة للمواطنين للمشاركة الإيجابية وبكثافة في انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية التي يبدأ تصويت المصريين بها فى الداخل اليوم وغدا.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هناك أهمية كبيرة للمشاركة في الانتخابات لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب واختيار العناصر القادرة على التعبير عن آمال وطموحات المصريين والقادرة على المساهمة فى مواجهة المشكلات ودعم الدولة المصرية، معتبرا عدم المشاركة بمثابة تخاذل عن تلبية نداء الوطن.
وقال الربان عمر المختار صميدة، اننا ننتظر عرسا ديمقراطيا كبيرا يشارك الشعب المصري العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فيه لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية، معربا عن ثقته التامة فى استمرار المصريين في رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.
وأكد الربان عمر المختار صميدة، أن المشاركة في اختيار المرشحين يجب أن تكون وفق لمعايير الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي كواجب وطني، مشيرا الى أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالي بل يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التي تحتاج للدراسة والمراجعة مع مجلس الشيوخ.