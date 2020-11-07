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محافظ كفر الشيخ: لم نتلق بلاغات من اللجان الانتخابية.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:28 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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محمد حليم قنديل
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه منذ الصباح الباكر يتم بذل كل الجهود المشتركة لإنجاح العرس الانتخابي لبرلمان 2020.


وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الإقبال الأكبر كان للسيدات في الصباح ولكن بعد وقت الظهيرة زادت أعداد المواطنين من الشباب وكبار السن.


وتابع محافظ كفر الشيخ، ان الجميع يشارك في الانتخابات البرلمانية 2020 وتم تسجيل عدد كبير من المواطنين، وهذا العرس الانتخابي يعبر عن إرادة شعب بأكمله.


وأوضح اللواء جمال نور الدين، أنه لم نتلقى أي مشاكل تخص العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر حتى الآن، مشيرا إلى ان الإجراءات الاحترازية والوقائية متخذة بشكل كامل في جميع اللجان بالمحافظة. 

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