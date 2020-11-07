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تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن ورش عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:41 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
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نهلة الشربيني
اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن دعوة للمشاركة فى ورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك.

تقام الورشة فى يوم 28 ديسمبر 2020 بقاعة المؤتمرات فى أكاديمية البحث العلمى، على أن يكون اخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.

ويمكنك التقديم من خلال هذا اللينك
https://forms.gle/9jrq9NCXfgpMnL5f7


وكانت اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أعلنت عن وظيفة مهندس برمجيات بحثى Research Software Engineer لمدة عام قابل للتجديد., في إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم.

وسينضم المرشح لفريق صغير من مطورى البرامج الذين يعملون مع برنامج الطاقة التابع للمعهد (ENE) والمؤسسات المتعاونة لمواصلة تطوير الأدوات وتحسينها لاستمرار  دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة والمناخ ، على المرشح ان يكون حاصلا على   بكالوريوس أو ماجستير فى مجال متعلق بأنظمة الطاقة وتغيّر المناخ وله اهتمام كبير بتطوير البرمجيات العلمية.

ويجب ان يكون للمرشح خبرة فى اللغات والبرامج التالية المستخدمة فى الطاقة (GAMS, Python RDBMS, java and RESTful interfaces, vue.js, docker)


ولمزيد من التفاصيل وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى:
 https://iiasa.jobbase.io/apply/xs9nskepkzr9tbvuuefvrx7ftlkb1r2
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