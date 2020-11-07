مراسل صدى البلد يخضع لقياس درجة الحرارة على الهواء أثناء تغطية انتخابات النواب.. فيديو

قال عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد، إن الإجراءات الاحترازية داخل اللجان في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية.





وقال عاصم الشندويلي في مداخلة هاتفية ب الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "المطهرات والكمامات متوفرة داخل المقار الانتخابية ويتم قياس درجة حرارة كل المترددين على اللجان الانتخابية ".





وقام مسؤولو وزارة الصحة بالكشف على درجة حرارة عاصم الشندويلي وكل المتواجدين داخل اللجنة الانتخابية على الهواء ضمن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .



