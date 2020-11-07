تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال شديد من الشباب والمرأة على لجان انتخابات النواب

قال أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك إقبالا شديدا من فئات الشباب والمرأة في عملية التصويت الانتخابي بمعظم محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.





وأضاف «نجاتي» خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها 1500 متابع علي الأرض؛ لمتابعة العملية الانتخابية، والبعض من هؤلاء رصدوا بعض المخلفات، مثل الدعاية خارج اللجان ، ومحاولة توجيه لأصوات الناخبين.





وتابع مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسي، أن كل المخلفات التى تم رصدها من قبل المتابعين، لا تؤثر على سير العملية الانتخابية في المرحلة الثانية.





وأوضح أكمل نجاتي، أن في بعض المحافظات التي تم رصد المخالفات بها؛ كان المواطنون يتصدون لتلك الحملات الانتخابية والتوجيهات للأصوات، وهذا يمثل وعيا كبيرا لديهم.



