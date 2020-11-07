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أخبار العالم

CNN: بايدن الرئيس الـ 46 لـ أمريكا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:36 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد عثمان
أعلنت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الشبكة، إنه وبعد فوز بايدن بالأصوات الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، أصبح لديه 284 صوتًا في المجمع الانتخابي ما يعني أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.

وقالت إن نائب الرئيس الأمريكي السابق يتطلع إلى ما هو أبعد من إشكالية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، والدفع نحو العملية الانتقالية للسلطة.

ونقلت عن حليف مقرب من بايدن قوله إن الرئيس الأمريكي المحتمل يتخذ موقفا أكثر صبرا من العديد من الديمقراطيين المحطين به.

وأوضح المصدر أن بايدن يعلم كون الأيام القادمة ستكون حاسمة بشكل أساسي في تحديه الصعب، لمحاولة توحيد البلاد، معتبرا أنه "تقليدي". 

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