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هل تستقيل الحكومة بعد تشكيل مجلس نواب جديد| أستاذ قانون دستوري يجيب..فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:52 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قال  عبد الله المغازي استاذ القانون الدستوري، إن  البعض يعتقد انه من الضروري استقالة الحكومة الحالية مع انتخاب مجلس نواب جديد.


وأضاف المغازي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من حق رئيس الجمهورية أن يكلف رئيسا لمجلس الوزراء ويعرض تشكيل الحكومة الخاصة به على مجلس النواب الجديد لإعطائها الثقة، ولابد أن يحظى مجلس الوزراء بثقة مجلس النواب الجديد".

وتابع،  بعد وجود برلمان جديد من الطبيعي أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج وخطة الحكومة على مجلس النواب الجديد، ومن الممكن ان تستمر الحكومة الحالية كما هي بنفس التشكيل ويتم تقديم الحكومة وأعضائها على مجلس النواب الجديد لتجديد الثقة بها".

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

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