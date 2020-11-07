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خبير: بايدن الأقرب للفوز بمقعد رئيس أمريكا.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 06:54 م
بايدن
بايدن
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هاني حسين
قال سعيد عكاشة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرز الأصوات مستمر في 4 ولايات أمريكية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف سعيد  عكاشة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية  عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جو  بايدن الأقرب للفوز بمقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لأنه تم فرز 90 % من الأصوات.

 وتابع سعيد عكاشة: "بايدن أعلن أنه واثق من الفوز في الانتخابات الرئاسية ولكنه لن يعلن لحين الانتهاء من فرز كل الأصوات "، مضيفا : عناكب بعض الدعاوى القضائية التي قدمتها حملة دونالد ترامب ".

 وأكمل سعيد عكاشة :" نحن أمام سيناريو يؤكد فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية وترامب سيكمل الطعن على نتيجة الانتخابات في بعض الولايات وهناك انقسام داخل الحزب الجمهوري حول الاعتراف بنتيجة الانتخابات ".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، يعتقد هو ومن حوله أن اليوم هو الذي يتقدمون فيه بشكل حاسم ويعلنون النصر.

وقالت إن نائب الرئيس الأمريكي السابق يتطلع إلى ما هو أبعد من إشكالية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية، والدفع نحو العملية الانتقالية للسلطة.

ونقلت عن حليف مقرب من بايدن قوله إن الرئيس الأمريكي المحتمل يتخذ موقفا أكثر صبرا من العديد من الديمقراطيين المحيطين به.

وأوضح المصدر أن بايدن يعلم كون الأيام القادمة ستكون حاسمة بشكل أساسي في تحديه الصعب، لمحاولة توحيد البلاد، معتبرا أنه "تقليدي".  

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