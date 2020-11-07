عرض عالمي أول لفيلم "مفقود" بالإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط

ويحكي مفقود قصة ساري الشاب الذي رغم مرور سنوات على اختطافه، ما استطاع أن ینسى تفاصیل المرة الأخیرة التي رأى فیھا أمه، لم ينس عيناها وكلماتها عندما طلبت منه ألا ينظر إلى الوراء أبدًا. الآن.
وبعد سجنه بتھمة قتل صدیقه، یحاول ساري أن یثبت براءته كي یخرج ویكمل رحلة بحثه عن أمه، لكنه لا یملك الأدلة الكافیة لیثبت أنه لم یقترف الجریمة، وخلف جدران السجن يخوض رحلة طويلة الأمد إلى ماضيه، أعمق ذكرياته وهويته الحقيقية.
الفيلم من بطولة أيمن الغالي، نتاشا الشوفاني، ليال بدارو، وجوليان فرحات، وتأليف وإخراج بشير أبو زيد.
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي تولى رئاستها وقت انشائها في عام 1973 الناقد كمال الملاخ.
ويترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة، وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الإسكندرية.