البحث العلمي خلال نوفمبر .. ورش عمل للمرأة فى العلوم.. وتفاصيل للتقديم بمسابقة مختبر الشهرة .. واستمرار التقديم للمنتدى الأسفيرى الأول بالخرطوم

البحث العلمي تعلن ورش عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم

استمرار التقديم للمنتدى الأسفيرى الأول بالخرطوم حتى منتصف نوفمبر

اليوم.. اخر موعد للتقديم بمسابقة مختبر الشهرة





أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن دعوة للمشاركة فى ورشة عمل اللجنة الوطنية للمرأة فى العلوم عن مواجهة كورونا وتداعياتها ودور المرأة العلمية فى ذلك، وذك فى يوم 28 ديسمبر 2020 بقاعة المؤتمرات فى أكاديمية البحث العلمى، على أن يكون آخر موعد للتقديم 15 ديسمبر 2020.





ويمكنك التقديم من خلال هذا اللينك

https://forms.gle/9jrq9NCXfgpMnL5f7













وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن وظيفة مهندس برمجيات بحثى Research Software Engineer لمدة عام قابل للتجديد.





وسينضم المرشح لفريق صغير من مطورى البرامج الذين يعملون مع برنامج الطاقة التابع للمعهد (ENE) والمؤسسات المتعاونة لمواصلة تطوير الأدوات وتحسينها لاستمرار دعم الأبحاث المتعلقة بالطاقة والمناخ ، على المرشح ان يكون حاصلا على بكالوريوس أو ماجستير فى مجال متعلق بأنظمة الطاقة وتغيّر المناخ وله اهتمام كبير بتطوير البرمجيات العلمية.









ويجب ان يكون للمرشح خبرة فى اللغات والبرامج التالية المستخدمة فى الطاقة (GAMS, Python RDBMS, java and RESTful interfaces, vue.js, docker)













ولمزيد من التفاصيل وللتقدم الكترونيا يرجى الدخول على الرابط التالى:

https://iiasa.jobbase.io/apply/xs9nskepkzr9tbvuuefvrx7ftlkb1r2





















كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اطار تعاون الأكاديمية مع اتحاد مجالس البحث العلمى العربية، يعلن الاتحاد بتنظيم المنتدى الأسفيرى الأول "أهمية الطاقة الشمسية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع المركز القومى لأبحاث الطاقة بالسودان يوم 25 نوفمبر بالخرطوم محاور المنتدى:









استخدام الطاقة الشمسية فى الأمن الغذائى





إستخدام تقنية النانو فى تطبيقات الطاقة الشمسية





اقتصاديات الطاقة الشمسية





وأوضحت الاكاديمية أنه بذلك يكون آخر موعد للتسجيل وقبول الأوراق العلمية 15 نوفمبر2020، وستتحمل الجهات المنظمة للمنتدى نفقات الإقامة للمرشح الذى تقبل ورقته، وتتحمل الجهات المرشحة نفقات السفر لمرشحيها، ولن تتحمل الأكاديمية أية نفقات.









وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر -الثالثة لعام 2020 من خلال التعليم عن بعد بواسطة الأنترنت DL101AEG20S3 وهي دورة مجانية، وتنظمها الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية بمصر بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية ( الوايبو).













وستبدأ الدورة اعتبارًا من 9 نوفمبر و حتى 27 ديسمبر 2020، وذلك علي أن يكون آخر موعد للتسجيل في الدورة 26 أكتوبر 2020 من خلال الرابط التالي https://welc.wipo.int/acrp/program/dl?cid=DL101AEG20S3 ،





اعلنت أكاديمية البحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني استمرارًا للتعاون الناجح بينهم عن فتح باب التقدم لمسابقة مختبر الشهرة من خلال الانترنت، حيث أثبتت مسابقة مختبر الشهرة نجاحها خلال السنوات الحادية عشر الماضية في مصر، وفي العام الثاني عشر للمسابقة تفتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كشريك وطني والمجلس الثقافي البريطاني باب التقدم لشباب الباحثين في مجالات العلوم الحياتية، الأساسية، والهندسية الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40

عاما،.









وتكون المسابقة بهدف حثهم على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة، وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمي مجالًا ملهمًا لمستقبلهم الوظيفي، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.









كما تستمر عملية التقديم الإلكتروني على مسابقه مختبر الشهرة في مصر للسنة الثالثة على التوالي عبر الإنترنت من خلال منصة رقمية افتراضية، من مرحلة التقديم الأولى إلى مرحلة إرسال مقاطع الفيديو المطلوبه من المتقدمين المختارين، على أن تقوم لجنة التحكيم بتقييم مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، واختيار المرشحين المتأهلين لتقديم عروضهم العلمية مباشرة على خشبة المسرح خلال فعاليات النصف نهائيه للمسابقه التي سيُؤهل من خلالها من 10 إلي 12 متسابق للتصفيات النهائية الوطنيه لمختبر الشهرة والتي تقام في القاهرة؛ وسيستفيد المتأهلون للتصفيات النهائية من تدريب Master class والذي يقدمه خبراء دوليون ليكتسب المتأهلين مهارات التواصل العلمي الفعال؛ ليحظى الفائزين الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة لحضور مهرجان شلتنهام للعلوم، ويمثل الفائز الأول مصر في المسابقة الدولية لمختبر الشهره في شهر يونيو 2021 والذي يشارك به ما يقرب من 26 دولة حول العالم.













كما سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات لجميع المهتمين هو 7 نوفمبر 2020 من خلال الموقع الرسمي للمسابقة www.britishcouncil.org.eg/famelab ، وسيتم فحص الطلبات وإخطار المرشحين عبر البريد الإلكتروني لتقديم مقاطع فيديو مدتها ثلاث دقائق على المنصه الإلكترونيه ما بين 12 نوفمبر 2020 و2 يناير 2021.





وقد استطاعت المسابقة جذب حتى الآن في مصر الآف من العلماء والباحثين والمهندسين على مدار 11 عامًا منذ عام 2009، وخلقت تفاعل بين الشباب واظهرت الأفكار المتميزة من 26 محافظة مصرية وقد بلغت نسبة الإناث المشاركات في المسابقة 47٪، وتعاونت الأكاديمية برعاية الأربع مواسم الأخيرة الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر لمختبر الشهرة،حيث ارتفعت نسبة المتقدمين للموسم الثامن 2017 بمشاركة الأكاديمية بنسبة 47% وتقدم للمسابقة 1779، بينما تقدم للموسم التاسع 2018 عدد 1859 متسابق من جميع المحافظات.



