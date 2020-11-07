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محافظات

محافظ القاهرة يشرف على أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع العاصمة.. شاهد

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:25 م
محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
تعرضت منذ قليل بعض مناطق في القاهرة لأمطار خفيفة، وانتقل المحافظ اللواء خالد عبد العال على الفور لمتابعة شفط المياه في إطار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه.

وتابع محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال توزيع الشفاطات ووجه جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء  بالتواجد بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدّد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها  .

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