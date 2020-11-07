إصابة سيدة بكسور لانزلاق قدمها أمام إحدى اللجان بالدقهلية

أصيبت سيدة بكسور في الساق انزلقت قدمها أمام مقر لجنة مدرسة الدبوسى الإعدادية بدائرة شربين بمحافظة الدقهلية أثناء مشاركتها في الانتخابات .





وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ من مسئولى تأمين لجنة مدرسة الدبوسى الإعدادية بدائرة شربين بإصابة سيدة بكسر اثر انزلاق قدمها امام اللجنه أثناء مشاركتها في الانتخابات، وبانتقال سيارة إسعاف لنقل الناخبة .





وتبين أنها تدعى "فاطمة فهيم القاضي"، 65 عاما وتم نقلها إلى مستشفى شربين وتبين إصابتها باشتباه كسور في الساق اليمنى.



