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حوادث

قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تشهد المجمعات الانتخابية، ليلا، اقبالا متوسطا قبل أقل من ساعة على غلق اللجان، وسط اجراءات أمنية مشددة.

وشهدت اللجان بالقاهرة والتى شملت ( القاهرة الجديدة ، السيدة زينب ،الموسكى ،المعادى ،الزيتون ، بولاق ابو العلا ) اقبالا متوسطا قبل غلق تصويت اليوم الأول .  

تشديدات أمنية مكثفة أيضا سادت من قبل رجال الشرطة بمحيط اللجان؛ لتأمين العملية الإنتخابية، وتوفير الأمن والراحة للناخبين، إلى جانب إجراءات احترازية مشددة، والالتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.

ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وبالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.

ويتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة
قبل أقل من ساعة على غلق اللجان.. إقبال متوسط بالمجمعات الانتخابية في القاهرة

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