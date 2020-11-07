قبل الغلق بساعة.. تزايد إقبال الناخبين على لجنة عمر بن الخطاب في الشرقية.. صور

تشهد لجنة معهد عمر بن الخطاب بمحافظة الشرقية إقبالًا متزايدًا من الناخبين قبل غلق اللجان في التاسعة مساءً من اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020 - المرحلة الثانية-.





ورصدت " صدى البلد" تواجدًا أمنيًا مكثفا في محيط اللجنة مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية عند دخولها من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة وتوفير معقم لليدين منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.









تجري الانتخابات البرلمانية في محافظة الشرقية فى 1597 لجنة فرعية مجهزة لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت وعددهم 4 ملايين و427 ألفا و375 ناخبا وناخبة.









ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وبالنسبة إلى المرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.



