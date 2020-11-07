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برلمان

نائب الشيوخ: المشاركة الشعبية في المرحلة 2 لانتخابات النواب ضربة كبرى فوق رأس الخونة

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:47 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
اشاد  النائب هادي مرجان عضو مجلس الشيوخ، بالمشاركة الشعبية الواسعة في أعمال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تضم 13 محافظة من بينها القاهرة وسيناء، قائلا: نزول المصريين بكثافة للجان منذ ساعات الصباح تصويت على الاستقرار والآمان والأمن في مصر.

واكد مرجان خلال تصريحات له اليوم ان مشهد الانتخابات بمصر ضربة كبرى فوق رأس الخونة والإرهابيين وأعداء الوطن الذين كانوا يراهنون على الفوضى ومقاطعة الانتخابات، دون سبب أو داعي سوى تنفيذ أجندات تنظيم الإخوان وتابعيه.

واشار عضو مجلس الشيوخ ، أن طوابير الناخبين أمام اللجان يؤكد سعادة ملايين المصريين بالجو الديمقراطي الذي تحياه البلاد لافتا إلى وجود مسؤوليات جسيمة وتحديات ضخمة تنتظر انعقاد مجلس النواب الجديد خلال الفترة القادمة كما أن هناك مسؤوليات ضخمة ومهام جسيمة ملقاة على عاتق مجلس الشيوخ، والذي تم انتخابه مؤخرا وفق ما ورد في الدستور المصري.

واكد أن مصر وبتوجيهات رفيعة ومباشرة من جانب الرئيس السيسي، استطاعت انجاز ملفي انتخابات النواب والشيوخ، خلال فترة قصيرة وفي جو من الهدوء التام والاستقرار والأمن وذلك لاستكمال بناء وانتخاب المؤسسات الدستورية والتشريعية للبلاد.

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