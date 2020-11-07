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رياضة

بايرن ميونخ ضد دورتموند.. VAR يحرم ليفاندوفيسكي من هدف التقدم

السبت 07/نوفمبر/2020 - 08:19 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ألغت تقنية الفيديو "فار" هدفا لصالح فريق بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في المباراة التي تقام حاليا على ملعب سيجنال "ايدونا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الألماني.

وتقدم بالفريق البافراي لكن حكم المباراة ألغي الهدف لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل على أقل تقدير من أجل الاحتفاظ بصدارة البوندسليجا.

ويمتلك بايرن ميونخ أقوى خط هجوم في الدوري الألماني هذا الموسم بـ 24 هدفا، بينما يعد دفاع بوروسيا دروتموند هو الأفضل في البوندسليجا، حيث لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط خلال 6 مباريات.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، بفارق الأهداف عم بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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