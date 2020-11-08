بعد الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية بالمحافظات.. برلمانيون: نزول المصريين بكثافة يدحض دعاوى المقاطعة التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين .. ناخب من ذوى الإعاقة: أدعو المواطنين للمشاركة

- اشرف رشاد: مشاركة الناخبين بكثافة في المرحلة الثانية رهان حقيقي على الديمقراطية
- رئيس حزب المؤتمر: عدم المشاركة في الانتخابات تخاذل عن تلبية نداء الوطن
- شاهد.. ناخب من ذوى الإعاقة: أدعو المواطنين للنزول لاختيار من يمثلهم فى البرلمان
شهد أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إقبالا كثيفا من الناخبين والذي ظهر في طول الطوابير الانتخابية في الكثير من المحافظات مقارنة بانتخابات المرحلة الأولى.
وجه عدد من نواب البرلمان رسائل للمواطنين تؤكد أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس النواب ونزول المصريين بكثافة للجان الانتخابية؛ يدحض دعاوى المقاطعة التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين طوال الفترة الماضية، ويؤكد أن هناك رهانا حقيقيا على الديمقراطية في البلاد وعلى تعزيز الحريات واستكمال المؤسسات النيابية والدستورية.
أعرب النائب أشرف رشاد عثمان، عن سعادته التامة بالإقبال الكثيف منذ ساعات الصباح، من جانب الناخبين، في نحو 13 محافظة بينها العاصمة القاهرة وسيناء، قائلا إن طوابير الناخبين أمام اللجان تؤكد أن ملايين المصريين يراهنون على العملية الديمقراطية والنيابية التي تجرى في البلاد بكل نزاهة، وحرصهم على اختيار ممثليهم بكل شفافية في الانتخابات.
وأشار رشاد إلى أن نزول المصريين بكثافة للجان الانتخابية يدحض دعاوى المقاطعة والفشل التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين طوال الفترة الماضية، ويؤكد أن هناك رهانا حقيقيا على الديمقراطية في البلاد وعلى تعزيز الحريات واستكمال المؤسسات النيابية والدستورية.
وشدد رشاد على وجود تحديات داخلية وخارجية عصيبة تحتاج إلى تكاتف غرفتي البرلمان خلال الفترة القادمة للتغلب عليه.
وقال عضو مجلس النواب: هنيئا للوطن بانتخابات حرة شفافة تحت إشراف القضاء، وهنيئا للمصريين مجلس نواب منتخب يكون قادر على مواجهة التحديات الجسام في الوطن، بتشريعات قوية ودقيقة وشاملة.
كما وجه حزب المؤتمر، الدعوة للمواطنين للمشاركة الإيجابية وبكثافة في انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية التي يبدأ تصويت المصريين بها فى الداخل اليوم وغدا.
وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هناك أهمية كبيرة للمشاركة في الانتخابات لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب واختيار العناصر القادرة على التعبير عن آمال وطموحات المصريين والقادرة على المساهمة فى مواجهة المشكلات ودعم الدولة المصرية، معتبرا عدم المشاركة بمثابة تخاذل عن تلبية نداء الوطن.
وقال الربان عمر المختار صميدة، اننا ننتظر عرسا ديمقراطيا كبيرا يشارك الشعب المصري العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فيه لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية، معربا عن ثقته التامة فى استمرار المصريين في رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.
وأكد الربان عمر المختار صميدة، أن المشاركة في اختيار المرشحين يجب أن تكون وفق لمعايير الكفاءة والقدرة على ممارسة الدور التشريعي والرقابي كواجب وطني، مشيرا الى أن البرلمان المقبل لا يقل أهمية عن البرلمان الحالي بل يقع على عاتقه العديد من التحديات والتشريعات التي تحتاج للدراسة والمراجعة مع مجلس الشيوخ.
كما قال ربيع عبد الراضى إبراهيم، من ذوى الإعاقة، إنه أدلى اليوم، السبت، بصوته فى انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية، لكى يقول رأيه فى الناخب الذى يثق فيه، مشيرا إلى أنه انتخب مرشحين يمثلون المطرية فى البرلمان.
ودعا عبد الراضى، المواطنين للنزول للانتخابات للإدلاء بأصواتهم ويقولوا رأيهم، وإذا طلبوا أى شيء من عضو مجلس النواب ينفذها ويكون الناخب واثقا فى المرشح والعكس صحيح.
وأضاف أنه من الأشخاص ذوى الإعاقة ونزل للإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس النواب لكى يقول رأيه بصراحة، لاختيار من يمثله فى البرلمان، قائلا للمواطنين: "أنا عبرة للناس لأنى رجل معوق ونزلت أشارك فى الانتخابات".
وانطلقت انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 اليوم، السبت، في الداخل، على أن تنتهي غدا، الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج أمس، الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.
ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.