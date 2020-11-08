بعد الإقبال الكثيف على اللجان الانتخابية بالمحافظات.. برلمانيون: نزول المصريين بكثافة يدحض دعاوى المقاطعة التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين .. ناخب من ذوى الإعاقة: أدعو المواطنين للمشاركة

شهد أول أيام المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، إقبالا كثيفا من الناخبين والذي ظهر في طول الطوابير الانتخابية في الكثير من المحافظات مقارنة بانتخابات المرحلة الأولى.

وجه عدد من نواب البرلمان رسائل للمواطنين تؤكد أهمية المشاركة فى انتخابات مجلس النواب و نزول المصريين بكثافة للجان الانتخابية؛ يدحض دعاوى المقاطعة التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين طوال الفترة الماضية، ويؤكد أن هناك رهانا حقيقيا على الديمقراطية في البلاد وعلى تعزيز الحريات واستكمال المؤسسات النيابية والدستورية.

أعرب النائب أشرف رشاد عثمان، عن سعادته التامة بالإقبال الكثيف منذ ساعات الصباح، من جانب الناخبين ، في نحو 13 محافظة بينها العاصمة القاهرة وسيناء، قائلا إن طوابير الناخبين أمام اللجان تؤكد أن ملايين المصريين يراهنون على العملية الديمقراطية والنيابية التي تجرى في البلاد بكل نزاهة ، وحرصهم على اختيار ممثليهم بكل شفافية في الانتخابات.





وأشار رشاد إلى أن نزول المصريين بكثافة للجان الانتخابية يدحض دعاوى المقاطعة والفشل التي أطلقتها أبواق الإخوان والإرهابيين طوال الفترة الماضية، ويؤكد أن هناك رهانا حقيقيا على الديمقراطية في البلاد وعلى تعزيز الحريات واستكمال المؤسسات النيابية والدستورية.









وشدد رشاد على وجود تحديات داخلية وخارجية عصيبة تحتاج إلى تكاتف غرفتي البرلمان خلال الفترة القادمة للتغلب عليه.





وقال عضو مجلس النواب: هنيئا للوطن بانتخابات حرة شفافة تحت إشراف القضاء، وهنيئا للمصريين مجلس نواب منتخب يكون قادر على مواجهة التحديات الجسام في الوطن، بتشريعات قوية ودقيقة وشاملة.





كما وجه حزب المؤتمر، الدعوة للمواطنين للمشاركة الإيجابية وبكثافة في انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية التي يبدأ تصويت المصريين بها فى الداخل اليوم وغدا.





وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن هناك أهمية كبيرة للمشاركة في الانتخابات لاختيار الأفضل لتمثيل الشعب واختيار العناصر القادرة على التعبير عن آمال وطموحات المصريين والقادرة على المساهمة فى مواجهة المشكلات ودعم الدولة المصرية، معتبرا عدم المشاركة بمثابة تخاذل عن تلبية نداء الوطن.





وقال الربان عمر المختار صميدة، اننا ننتظر عرسا ديمقراطيا كبيرا يشارك الشعب المصري العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية فيه لاختيار خير من يمثلهم في البرلمان ولتكون رسالة للعالم بمدى وعي الشعب وحرصه الدائم في ممارسة حقوقه السياسية، معربا عن ثقته التامة فى استمرار المصريين في رسم الصورة الديمقراطية من خلال المشاركة في انتخابات المرحلة الثانية.



