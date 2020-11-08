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سيارات

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
فورمولا formula 1
فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي
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اشرف عطية
أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رسميا عن استضافة السعودية لسباقات فورمولا formula 1 في الموسم المقبل 2021 في مدينة جدة .

وستتم استضافة فعاليات سباقات فورمولا formula 1 موسم 2021 على كورنيش مدينة جدة، وذلك بهدف تنشيط السياحة واستضافة عددًا كبيرًا من الزوار من مختلف دول العالم، ومن بين أهم تأثيرات استضافة فورمولا formula 1 بالسعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الرياضي بالمملكة .

وستسهم فاعليات فورمولا formula 1 في زيادة الفرص الوظيفية وتنمية خبرات الكوادر الوطنية باستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بجانب توفير الفرص للشركات السعودية للمشاركة في فرصة فريدة؛ بهدف إظهار تميزنا وتنوع ثقافتنا للعالم أجمع أي سيكون هذا الموسم بمثابة وسيلة تواصل للمملكة مع مختلف الثقافات العالمية عبر الرياضة.

وستتنافس في هذا الموسم من سباقات فورمولا formula 1 فرق مهمه و قوية منها فريق مرسيدس mercedes وفريق ويليامز williams ورينو renault وريد بول red bull وراسينغ بوينت racing point وماكلارين mclaren و الفا روميو alfa romeo . 


جدير بالذكر ان سباقات  فورمولا 1 formula لا تُقام إلا على عدد محدد من حلبات السباق حول العالم، منها حلبات أبوظبي والبحرين في الشرق الأوسط وحصلت مؤخرا فرق  فورمولا 1 formula على مسودة جدول 2021. 

ومن المنتظر أن يتكون الموسم المقبل لسباقات  فورمولا 1 formula من 23 سباقا، وعلى الأرجح فإن المملكة ستنضم إلى الجولة النهائية للموسم، وستستضيف مدينة جدة هذا السباق العالمي، حتي يتم بناء حلبة في القدية التي تبعد ساعة بالسيارة عن العاصمة الرياض.

وحتي الآن يحتل لويس هاميلتون البريطاني سائق مرسيدس، صدارة السائقين في الموسم الحالي، متفوقا على الفنلندي فالتيري بوتاس.

كما ستستضيف المملكة العربية السعودية رالي دكار rally dakar في يناير المقبل 2021 وستستضيف سباقين لبطولة العالم للسيارات الكهربائية فورمولا اي formula e في الدرعية يومي 26 و27 فبراير عام 2021.

فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور
فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور
فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور
فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور
فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

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