فورمولا formula 1 ينعش الاقتصاد السعودي العام المقبل.. صور

أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية رسميا عن استضافة السعودية لسباقات فورمولا formula 1 في الموسم المقبل 2021 في مدينة جدة .
وستتم استضافة فعاليات سباقات فورمولا formula 1 موسم 2021 على كورنيش مدينة جدة، وذلك بهدف تنشيط السياحة واستضافة عددًا كبيرًا من الزوار من مختلف دول العالم، ومن بين أهم تأثيرات استضافة فورمولا formula 1 بالسعودية هو جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع الرياضي بالمملكة .
وستسهم فاعليات فورمولا formula 1 في زيادة الفرص الوظيفية وتنمية خبرات الكوادر الوطنية باستضافة أبرز الفعاليات العالمية، بجانب توفير الفرص للشركات السعودية للمشاركة في فرصة فريدة؛ بهدف إظهار تميزنا وتنوع ثقافتنا للعالم أجمع أي سيكون هذا الموسم بمثابة وسيلة تواصل للمملكة مع مختلف الثقافات العالمية عبر الرياضة.
وستتنافس في هذا الموسم من سباقات فورمولا formula 1 فرق مهمه و قوية منها فريق مرسيدس mercedes وفريق ويليامز williams ورينو renault وريد بول red bull وراسينغ بوينت racing point وماكلارين mclaren و الفا روميو alfa romeo .