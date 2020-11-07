تيجي تصيده يصيدك.. استخراج سمكة حية من القصبة الهوائية لصياد فى بني سويف.. تفاصيل

استخرج طبيب بقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي، اليوم السبت، سمكة حية من مدخل القصبة الهوائية لصياد بقرية سنور التابعة لمركز بنى سويف.





وفوجئ الطبيب مايكل ابراهيم "نائب جراحة التجميل" أثناء وجوده بقسم الاستقبال بالمستشفى التخصصي بقيام مسعف بمرفق اسعاف بنى سويف بنقل مريض ويدعى "داهش.ف.ح" 40 سنة، ومقيم بورش سنور بشرق النيل يعانى من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.





وتبين أن المريض ابتلع سمكة حية ووصلت إلى مدخل القصبة الهوائية وتم اجراء جراحة منظار 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج السمكة حية "تتحرك" وعلى الفور تم ايداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.



