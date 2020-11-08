أبرزها سب الديك.. تعرف على 13 كلمة يُكره للرجال قولها

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عددا من الأمور المكروهة على الرجل أن يتفوه بها.





وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان يَكره أن يقولَ الرَّجُل: «خَبُثتْ نفسي»، «هَلَكَ النَّاس»، «ما شاء اللهُ وشئتَ»، «عَبْدي وأَمَتِي»، «اللهم اغفر لي إنْ شِئتَ»، وأن يحلفَ بغير الله، وأن يُكثر الحَلِف، وأن يَسُبّ الحُمَّى، أو الرِّيح، أو الدِّيك، وأنْ يدعو بدعوى الجاهلية، وأن يتناجى اثنان دون ثالثهما، وأن يُحَدِّث الرَّجل بما يكون بينه وبين أهله.





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