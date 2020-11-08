أبرزها سب الديك.. تعرف على 13 كلمة يُكره للرجال قولها

ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عددا من الأمور المكروهة على الرجل أن يتفوه بها.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان يَكره أن يقولَ الرَّجُل: «خَبُثتْ نفسي»، «هَلَكَ النَّاس»، «ما شاء اللهُ وشئتَ»، «عَبْدي وأَمَتِي»، «اللهم اغفر لي إنْ شِئتَ»، وأن يحلفَ بغير الله، وأن يُكثر الحَلِف، وأن يَسُبّ الحُمَّى، أو الرِّيح، أو الدِّيك، وأنْ يدعو بدعوى الجاهلية، وأن يتناجى اثنان دون ثالثهما، وأن يُحَدِّث الرَّجل بما يكون بينه وبين أهله.
حكم تسمية البنات بـ "يثرب"
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء: كما أنها سميت الأرض المباركة في القرآن بالمدينة، من أجل هذا يقول النبي - صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: " يقولون هي يثرب وهي المدينة"، وفي حديث آخر صحيح: " إن الله سمي المدينة طابا أو طيبة"، لافتًا:" بعض المنافقين عندما غير النبي - عليه الصلاة والسلام - هذا الاسم اصر على يثرب"، فنهى النبي عن تسمية يثرب بشكل غير صحيح؛ لأنه كان يحب اسم المدينة. ونبه أن اسم يثرب ليس حرامًا، ولكن أصله مشتق من معني غير مستحسن؛ فلو تركه لا مانع، ولو كان متاح تغيره ووارد؛ فلا بأس، المهم التوافق بينك وبين زوجك، وعدم حدوث مشاكل.
حكم تسمية البنت باسم ريماس
أكد الدكتور محمد عبدالسميع
، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تسمية المولود مسألة فى غاية الأهمية فينبغي على الأب والأم أن يحسنوا اختيار اسم طفلهما.
وأبان أمين الفتوى
: بمعنى ان نختار الاسم الحسن الذى يكون له مدلول حسن، فاسم "ريماس" فى اللغة العربية معناه الستر ويستخدم فى الرياح التى تثير التراب ولا يجب تغييره وبعضهم يقول ان معنى الاسم هو الماس أو الجوهرة الثمينة..
أدعية الحفظ من كل سوء أو مكروه
بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ .
بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي بسم الله على ديني وعقلي.
بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على ما أعطاني ربي.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
دعاء التحصين من الأعداء
الله الله ربي لا أُشرك به شيئا الله أكبر الله أكبر أعز وأجل مما أخاف وأحذر عزّ جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبّار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيئ حفيظ إن ولي الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.