اللجنة الدولية لمتابعة الانتخابات: السيدات أكثر نشاطا من الرجال في المشاركة.. فيديو

قالت نيلى جيشيان، عضو البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن البعثة زارت بالفعل 11 لجنة عامة و3 لجان فرعية، وكانت خبرة رائعة بالنسبة لها.





وعبرت نيلى جيشيان خلال لقائها على قناة الحياة، عن دهشتها بمشاركة السيدات بهذا الحجم فى الانتخابات، مشيرة إلى أنهن ناشطات أكثر من الرجال فى العملية الإنتخابية.





وأشادت بكرم مصر التي هي دائمة الترحيب بهن، موضحة في الوقت ذاته الى أن كل دولة لها خصائصها فى العملية الإنتخابية مثلما الحال فى مصر حيث أن لا يوجد سلبيات تم ملاحظاتها بشدة تجاه إجراء الإنتخابات، حيث كان التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية شئ مطمئن.



