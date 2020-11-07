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اللجنة الدولية لمتابعة الانتخابات: السيدات أكثر نشاطا من الرجال في المشاركة.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:40 م
نيلى جيشيان
نيلى جيشيان
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داليا أحمد
قالت نيلى جيشيان، عضو البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن البعثة زارت بالفعل 11 لجنة عامة و3  لجان فرعية، وكانت خبرة رائعة بالنسبة لها.

وعبرت نيلى جيشيان خلال لقائها على قناة الحياة، عن دهشتها بمشاركة السيدات بهذا الحجم فى الانتخابات، مشيرة إلى أنهن ناشطات أكثر من الرجال فى العملية الإنتخابية.

وأشادت بكرم مصر التي هي دائمة الترحيب بهن، موضحة في الوقت ذاته الى أن كل دولة لها خصائصها فى العملية الإنتخابية مثلما الحال فى مصر حيث أن لا يوجد سلبيات تم ملاحظاتها بشدة تجاه إجراء الإنتخابات، حيث كان التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية شئ مطمئن. 

ونوهت نيلى جيشيان ، أن تدخل النظام التركى فى الإنتخابات شئ يدعو إلى العدوانية وتم إيضاحه كثيرا والتعبير عن من قبل منظمات دولية وتم تأكيده من قادة عالميين كبار بالولايات المتحدة وروسيا، معقبة أنه تركيا تتدخل كثيرا وأذربيجان هى الطرف المرئى وأن فى الحقيقة تركيا هى التى تحرك المشهد. 

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