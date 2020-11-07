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فن

في ذكرى رحيل هيثم أحمد زكي.. حقيقة اتهامه في جريمة قتل

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:32 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
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سعيد فراج
توافق اليوم السبت 7 نوفمبر، الذكرى الأولي لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي ولد في 4 أبريل عام 1984، ورحل عن عالمنا فجأة في مثل هذا اليوم "7 نوفمبر 2019، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة في الوسط الفني ومصر والوطن العربي. 

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي 2019، كشف الإعلامي محمد الغيطي، سر اختفاء الراحل هيثم أحمد زكي عن وسائل الإعلام فى فترة اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وقال محمد الغيطى، خلال برنامجه «كلام مع الغيطي» شاشة «الحدث اليوم»: «إن السر وراء اختفاء هيثم أحمد زكى فى هذه الفترة، وكما روت لى الفنانة عفاف شعيب، اتهامه فى بعض الجرائم بسبب سرقة سلاح والده الفنان أحمد زكى، والذى قام بتجديد رخصته باسمه، وذلك خلال فترة حالة عدم الانضباط التي شهدتها مصر عام 2011». 

وأضاف الغيطى: «الذى قام بسرقة السلاح منذ وفاة والده ارتكب به عدة جرائم قتل، وكان المتهم فيها هيثم أحمد زكى، وهو ما دفعه للاختفاء فى هذه الفترة، وذهب إلى الفنانة عفاف شعيب وقال لها إنه سيختفى هذه الفترة لحين إظهار الحقيقة».

وأوضح الغيطي: «بعد فترة قصيرة تم إلقاء القبض على المجرم الحقيقي، واعترف بسرقته وجرائمه، وأصبح هيثم أحمد زكى بريئا من أى تهمة».

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