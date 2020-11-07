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محافظ الغربية: انتظام عمليات التصويت فى جميع اللجان

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  إن العملية الإنتخابية تمت بشكل جيد ولم يحدث أي مشاكل باللجان.

وتابع رحمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج " 90  دقيقة" والمذاع عبر قناة "المحور"،" أنه تم الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2020 منذ شهر سابق، وتم عقد لجان لمعرفة كل شخص بدوره في سير العملية الانتخابية.

وأوضح الدكتور طارق رحمي، أن لدينا 12 غرفة عمليات فرعية وفي كل مركز ومدينة غرفة عمليات خاصة بالانتخابات لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد كافة المشاكل التى تواجه هذه اللجان والعمل علي حلها فى الحال.

ووجّه محافظ الغربية رسالة إلى مواطنين المحافظة، قائلا "انزل انتخب وأرضي ضميرك.. صوتك أمانة وأديه لمن يستحقه فقط.. ولا تقوم بإرضاء أحد على حساب بلدك".

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