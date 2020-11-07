الرئيس الإيراني يوجه رسالة لـ بايدن بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بعد إعلان فوزه في الانتخابات الأمريكية.





وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، إنه يأمل في أن تعود الإدارة الأمريكية الجديدة إلى التزاماتها القديمة وأن تعي الدرس من إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وأضاف: "الشعب الإيراني وخلال السنوات الثلاث الماضية كان يعاني من الإرهاب الاقتصادي إلا أنه تصدى له بكل مقاومة وصبر وببسالة"، مؤكدا أن "الشعب سيستمر في طريق المقاومة والصبر لدفع الطرف الآخر للامتثال للقوانين الدولية".





وأعرب روحاني عن أمله بأن "يعي واضعو الحظر أن طريقهم خاطئ وغير صحيح ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق"، داعيا لأن تكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية.



