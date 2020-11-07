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كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على تويتر.. الباز يكشف

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:33 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الإعلامي محمد الباز، إنه بعد 4 أيام من الترقب والانتظار؛ تم إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، بعدما حصد 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي أمام نظيره الجمهوري دونالد ترامب.

وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، إلى أنه رغم القلاقل التي أثارها دونالد ترامب، وتصريحاته عن التصويت وعدم الاعتراف بالنتيحة، إلا أننا يمكن أن نقول اإنها كانت جزءا من إدارة المعركة الانتخابية، ولكن عندما تم إعلان النتيجة انسحب ترامب على الفور.

وواصل أن ترامب غير صفته على تويتر من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكذلك جو بايدن غير صفته على تويتر إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

ونوه الى أن جو بايدن استخدم عبارة الرئيس المنتخب للرد على الطاعنين  في شرعيته والمشككين في نزاهة الانتخابات.

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