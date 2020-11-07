كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على تويتر.. الباز يكشف

قال الإعلامي محمد الباز، إنه بعد 4 أيام من الترقب والانتظار؛ تم إعلان جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الامريكية، بعدما حصد 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي أمام نظيره الجمهوري دونالد ترامب.
وأشار الباز، في برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، إلى أنه رغم القلاقل التي أثارها دونالد ترامب، وتصريحاته عن التصويت وعدم الاعتراف بالنتيحة، إلا أننا يمكن أن نقول اإنها كانت جزءا من إدارة المعركة الانتخابية، ولكن عندما تم إعلان النتيجة انسحب ترامب على الفور.
وواصل أن ترامب غير صفته على تويتر من رئيس الولايات المتحدة إلى الرئيس 45 للولايات المتحدة، وكذلك جو بايدن غير صفته على تويتر إلى الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.
ونوه الى أن جو بايدن استخدم عبارة الرئيس المنتخب للرد على الطاعنين في شرعيته والمشككين في نزاهة الانتخابات.