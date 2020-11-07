AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيله .. قصة وفاة هيثم أحمد زكي المأساوية

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:44 م
هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي
Advertisements
سعيد فراج
توافق اليوم السبت 7 نوفمبر، الذكرى الأولي لرحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي ولد في 4 أبريل عام 1984، ورحل عن عالمنا فجأة في مثل هذا اليوم "7 نوفمبر 2019، وأحدثت وفاته ضجة كبيرة في الوسط الفني ومصر والوطن العربي. 

تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي

تعود الواقعة، إلى مساء السابع من نوفمبر العام الماضي 2019، حينما أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، بشكل مفاجئ، بعدما عُثر عليه مفارقًا للحياة داخل شقته. 

وفاة هيثم أحمد زكي في سن صغيرة، أدى إلى مزيد من الشكوك حول وفاته، فتحرك البحث الجنائي لكشف ملابسات الوفاة، والوقوف عن كونها طبيعية أم لا، وروى الشهود أن «هيثم» كان يعاني من إعياء في ليلة وفاته، وشعر بـ المغص والتقلصات نتيجة تناوله العقاقير ومقويات العضلات، فذهب إلى الصيدلية المجاورة له لتناول عقار يخفف من آلامه. 

لم يكن يعلم هيثم أحمد زكي، أن حالته حرجة، وتحتاج للنقل إلى المستشفى، وتصرف بشكل عفوي، وتناول العقار ودخل إلى شقته لأخر مرة في حياته، بعدها فارق الحياة، وكشفت التحقيقات، أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية. 

ملابسات الواقعة 

في يوم الواقعة، تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا بتاريخ 7 نوفمبر من دينا.ف 48 سنة مخرجة وانجي. أ 26 سنة بكالوريوس إعلام تفيد أن هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما الهاتفية أو الاستجابة للطرق علي باب الشقة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة المذكور.

قرار النيابة 

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.

وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقام بتفريغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهايات مأساوية للنجوم.. الجلطة تجبر المنتصر بالله على ترك الفن.. وهيثم أحمد زكي يموت فجأة وحيدا.. وآخر يلقى حتفه بإهمال طبي

مفيش حاجة في الدين اسمها سنوية.. ماذا كتبت خطيبة هيثم أحمد زكي عنه في ذكرى رحيله

ترشيحاتنا

قرار عاجل من البرلمان الإثيوبي بشأن الوضع المضطرب في إقليم تيجراي

مصرع مذيع شهير وزوجته في سقوط طائرة .. شاهد

أول قرار لـ بايدن بعد وصوله إلى البيت الأبيض

أحمد موسى يوجه تحذيرا شديد اللهجة.. أعداد مصابي كورونا ستتضاعف.. فيديو

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تستعرض أناقتها في حفل زفاف هنادي مهنا

هو اللي جابه لنفسه.. الجمهور يرد على "أفورة" عمرو سلامة بأخطاء "ماوراء الطبيعة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ترشح زوجها للرئاسة.. كيم كارداشيان تحتفل بفوز بايدن على ترامب .. صور

بعد طرح أوكتافيا 2021 في مصر.. سكودا تسجل براءة اختراع لأول حزام أمان مضيء.. صور

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من آلام الجسم