تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري شرف الدولة أمام العالم الخارجي..فيديو

قدم عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، الشكر للشعب المصري لمشاركته في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 ، وتشريفه للدولة المصرية أمام العالم الخارجي الذي يُسلط الأضواء على الانتخابات البرلمانية لمصر .

وأضاف " عمرو عزت " في مداخلة هاتفية مع المُذيعة " رانيا هاشم " على قناة " إكسترا نيوز " ، أن هناك مشاركة كبيرة من قبل الشباب المصري حيث أن الشباب أصبح يُدرك قيمة الوطن وأهمية الدولة المصرية والاستحقاقات الانتخابية .

وتابع عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، أن هذه التوجيهات قُدمت من قبل الرئيس " عبد الفتاح السيسي " حول المشاركة في هذه الانتخابات لاختيار الأصلح ، مشيرًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترصد فعاليات اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ، داخل اللجان وغرفة العمليات .

وأشار " عزت " ، إلى أن العملية الانتخابية لليوم الأول من المرحلة الثانية ، كانت منتظمة بشكل كبير ، وإقبال كبير من قبل الناخبين ، ولكن رغم الزحام إلا ان كان هناك تطبيق الإجراءات الاحترازية .

وقدم ، الشكر إلى القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن والشرطة للتعاون مع الناخبين وإرشادهم داخل اللجان الانتخابية ، وتأمين اللجان الانتخابية ، والهيئة الوطنية للانتخابات التي تأخذ موقف الحياد بين جميع المُرشحين سواء على القائمة أو على المستوى الفردي ، فهي تُعني مصلحة الوطن فقط ، وأن الاختيار سيكون للناخبين من خلال صناديق الاقتراع .

وأنهى " عزت " حديثه ، أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب بدأت منذ بداية الحملات الانتخابية والرسمية لأعضاء التنسيقية ، الذين خاضوا الانتخابات على قائمة انتخابات مجلس الشيوخ ، مضيفًا أن غرفة العمليات أيضًا تقوم بمتابعة الحملات الرسمية للمُرشحين بالتعاون مع الغرفة الإعلامية .