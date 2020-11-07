تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري شرف الدولة أمام العالم الخارجي..فيديو

قدم عمرو عزت عضو
مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، الشكر للشعب المصري لمشاركته في المرحلة
الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 ، وتشريفه للدولة المصرية أمام العالم الخارجي
الذي يُسلط الأضواء على الانتخابات البرلمانية لمصر .
وأضاف " عمرو
عزت " في مداخلة هاتفية مع المُذيعة " رانيا هاشم " على قناة "
إكسترا نيوز " ، أن هناك مشاركة كبيرة من قبل الشباب المصري حيث أن الشباب
أصبح يُدرك قيمة الوطن وأهمية الدولة المصرية والاستحقاقات الانتخابية .
وتابع عضو مجلس
الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، أن هذه التوجيهات قُدمت من قبل الرئيس "
عبد الفتاح السيسي " حول المشاركة في هذه الانتخابات لاختيار الأصلح ، مشيرًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترصد
فعاليات اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ، داخل اللجان
وغرفة العمليات .
وأشار " عزت
" ، إلى أن العملية الانتخابية لليوم الأول من المرحلة الثانية ، كانت منتظمة
بشكل كبير ، وإقبال كبير من قبل الناخبين ، ولكن رغم الزحام إلا ان كان هناك تطبيق
الإجراءات الاحترازية .
وقدم ، الشكر إلى
القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن والشرطة للتعاون مع الناخبين وإرشادهم داخل
اللجان الانتخابية ، وتأمين اللجان الانتخابية ، والهيئة الوطنية للانتخابات التي
تأخذ موقف الحياد بين جميع المُرشحين سواء على القائمة أو على المستوى الفردي ،
فهي تُعني مصلحة الوطن فقط ، وأن الاختيار سيكون للناخبين من خلال صناديق الاقتراع
.
وأنهى " عزت
" حديثه ، أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب بدأت منذ بداية الحملات
الانتخابية والرسمية لأعضاء التنسيقية ، الذين خاضوا الانتخابات على قائمة
انتخابات مجلس الشيوخ ، مضيفًا أن غرفة العمليات أيضًا تقوم بمتابعة الحملات
الرسمية للمُرشحين بالتعاون مع الغرفة الإعلامية .