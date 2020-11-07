غرفة عمليات نادي القضاة: لا شكاوى أو ملاحظات في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب

أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أن غرفة العمليات المشكلة بنادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي لمتابعة عملية الانتخابات بالمرحلة الثانية لمجلس النواب لم تتلق أية شكاوى، أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية.





واضاف أن النادي يقدم الامتنان والتقدير للقضاة وأعضاء النيابة العامة لأدائهم رسالتهم في حراسة وعي الناخبين في هذه الظروف الصحية الاستثنائية على أكمل وجه والتزامهم بالتدابير الطبية من ارتداء الكمامات واتخاذ وسائل التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة الناخبين والقائمين على الإشراف على العملية الانتخابية كما يثمن قيامهم بالإشراف على الانتخابات في بعض المحافظات التي تجرى فيها المرحلة الثانية في ظروف جوية صعبة









وأغلقت 9 الاف و468 لجنة في 70 دائرة انتخابية بـ 13 محافظة أبوابها لتعلن انتهاء اليوم الاول من الجولة في انتخابات المرحلة الثانية بمجلس النواب.





وتشمل محافظات المرحلة الثانية "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وانطلقت الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دوائر مخصص لها 16 مقعدا.





وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعدا، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دوائر مخصص لها 11 مقعدا، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دوائر مخصص لها 21 مقعدا.





وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدا، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحا يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.





وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان.





وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدان يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقلا و5 من الأحزاب.





أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتان إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.





وشهدت اللجان تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الشرطة لتأمين العملية الإنتخابية وتوفير الأمن والراحة على الناخبين، إلى جانب إجراءات احترازية مشددة، والالتزام بإجراءات التباعد الإجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا.





وانطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، على أن تنتهي غدا الأحد، وذلك بعد انتهائها في الخارج، أمس الجمعة، حيث استمرت على مدار الثلاثة أيام السابقة.





يستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، على أن يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.









حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





بالنسبة للمرحلة الثانية كانت الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى في الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة ويتم نشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.





يتنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.



