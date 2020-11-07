AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية: انتهاء اليوم الأول للانتخابات دون شكاوى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:48 م
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل


أعلنت مساء اليوم السبت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن غلق اللجان الإنتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساءًا وتأمين صناديق الإقتراع إستعدادًا لاستكمال التصويت غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات ، مؤكدة علي انتهاء أول أيام العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بدون أية شكاوى .

كما أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي أن العملية الانتخابية لمجلس النواب جرت اليوم في المواعيد المقررة لها إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا وتزايد للمواطنين وخاصة في الفترة المسائية وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت علي أن تستأنف اللجان عملها غدًا في ذات المواعيد .

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالنزول للجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري ، مؤكدًا علي أن محافظة المنوفية سَباقة دائمًا بكافة الاستحقاقات ، مؤكدا علي الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية: فتح كافة اللجان وبدء توافد الناخبين في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

محافظ أسيوط: إغلاق لجان انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول دون شكاوى

كبار السن يتوافدون على لجان الإعادة بانتخابات الشيوخ بالمنوفية

عمليات المنوفية: انتظام فتح اللجان خلال اليوم الثانى لجولة الإعادة لانتخابات الشيوخ

السيدات يتقدمن صفوف التصويت في ثاني أيام جولة الإعاده لإنتخابات الشيوخ بالمنوفية

محافـظ المنوفية: انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية.. ويناشد الموطنين المشاركة

ترشيحاتنا

الناس الحلوة.. شريف رمزي بصحبة زوجته ودنيا وإيمي سمير غانم والرداد ورامي رضوان ودرة

عدو ترامب اللدود.. أول تعليق لـ نانسي بيلوسي بعد إعلان فوز بايدن برئاسة امريكا

لمدة 5 أيام.. دولة عربية تفرض حظر تجول شاملا بسبب كورونا

5 أعراض جديدة تظهر على مصابى فيروس كورونا.. تفاصيل

إصابة الارهابى طارق الزمر بـ فيروس كورونا

جنون المال يقوده إلى الهاوية.. البلايلي يرفض الأهلي والترجي من أجل متذيل الدوري القطري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم ترشح زوجها للرئاسة.. كيم كارداشيان تحتفل بفوز بايدن على ترامب .. صور

بعد طرح أوكتافيا 2021 في مصر.. سكودا تسجل براءة اختراع لأول حزام أمان مضيء.. صور

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من آلام الجسم