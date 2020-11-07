محافظ المنوفية: انتهاء اليوم الأول للانتخابات دون شكاوى









أعلنت مساء اليوم السبت غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن غلق اللجان الإنتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة في تمام الساعة التاسعة مساءًا وتأمين صناديق الإقتراع إستعدادًا لاستكمال التصويت غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات ، مؤكدة علي انتهاء أول أيام العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بدون أية شكاوى .





كما أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية علي أن العملية الانتخابية لمجلس النواب جرت اليوم في المواعيد المقررة لها إعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا وتزايد للمواطنين وخاصة في الفترة المسائية وانتظام سير العملية الإنتخابية أثناء فترة التصويت علي أن تستأنف اللجان عملها غدًا في ذات المواعيد .



