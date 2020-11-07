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مايكل مورجان: ولاية كاليفورنيا تحتفل بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:44 م
جو بايدن
جو بايدن
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ولاية كاليفورنيا الأمريكية احتفلت بفوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الامريكية لأن بها كثيرًا من الديمقراطيين.  

وأضاف «مورجان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المُذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أعلى نسبة تصويت في هذه الانتخابات لأول مرة على مر التاريخ.

وتابع الباحث السياسي في مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن دونالد ترامب قام بعمل طعون كثيرة علي نتيجة فرز الأصوات ومازال يقوم بعمل الطعون حتى انتهاء فترة تقدم الطعون يوم 8 ديسمبر 2020.

وأوضح الدكتور مايكل مورجان، أن عدم تعامل دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا وانتشارها هو السبب الرئاسي في خسارته للانتخابات الرئاسية أمام نظيره جو بايدن.

وأشار إلى أن المواطن الأمريكي لا يهمة إلا الحالة الاقتصادية لدولته وهذا الذي كان ينادي به دونالد ترامب ولكن بعض المواطنين كانوا يريدون الاهتمام بحالتهم الصحية والعمل علي ملف أزمة فيروس كورونا المستجد وحلها.

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