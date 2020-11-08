برلمانية: المشاركة في الانتخابات البرلمانية واجب وطني على كل مواطن مصري

قالت الدكتورة سماح سعد، عضو مجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية هي استحقاق دستوري يجب على كل مواطن يحمل الجنسية المصرية، مؤكدة أن مصر تسير بخطى ثابتو نحو مستقبل أفضل.





وأوضحت "سعد"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق الآمان والاستقرار، قائلة:"لازم كلنا ننزل علشان نقف جنب الدولة والقيادة السياسية وبنساعد القيادة السياسية في التنمية ونظهر بمصدر حضاري يبهر العالم ".





وتابعت:"لازم نكون فخر لمصر ونعرض رقي وتقدم الدولة ونبعد عن المصالح الشخصية ولازم نطلع مجلس النواب بشكل يليق بمصر"، مؤكدة أن مجلس النواب الماضي فعل الكثير من أجل مصر والقادم سيكمل المسيرة التي بدأها في الحياة التشريعية المصرية.





يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حددت مواعيد إجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ففى عدد 13 محافظة هى عدد محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات، وفق برنامج زمنى محدد لإجراء الجولة الأولى وإعلان نتيجيتها وأيضًا الإعادة ونتيجتها في الداخل وللمصريين في الخارج، كما تستعد المحافظات بشكل كبير لتجهيز لجان الانتخابات في الأماكن المحددة لتكون مقار اللجان الانتخابية.





وتضُم محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ويتم إجراء انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، وتجرى في الداخل يومى 7 و8 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.





وتُجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.