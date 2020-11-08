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اقتصاد

اليورو 18.66 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية الأحد

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 8 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .

استقر سعر صرف الدولار خلال مستهل تعاملات الاحد 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد

سجل سعر اليورو 18.31 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع .

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.22 جنيه للشراء و 20.63جنيه للبيع .


وسجل الفرنك السويسرى 17.12جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية 1.77 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية الاحد

سجل 100 ين يابانى 14.95 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.34جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.


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