اليورو 18.66 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية الأحد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاحد 8 نوفمبر2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى .
استقر سعر صرف الدولار خلال مستهل تعاملات الاحد 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.31 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ..ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات لـ 4.518 مليار دولار في 9 أشهر
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.22 جنيه للشراء و 20.63جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.12جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الاحد
سجل 100 ين يابانى 14.95 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.34جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال مستهل تعاملات الاحد 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 18.31 جنيه للشراء و18.66 جنيه للبيع .
أقرا ايضا ..ارتفاع صادرات مصر من مواد البناء والحراريات لـ 4.518 مليار دولار في 9 أشهر
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.22 جنيه للشراء و 20.63جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 17.12جنيه للشراء و 17.40 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.77 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية الاحد
سجل 100 ين يابانى 14.95 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.
وبلغ اليوان الصينى عند 2.34جنيه للشراء و2.38 جنيه للبيع.