3 طرق للتعرف على لجنتك الانتخابية قبل بدء اليوم الثاني من انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

يتطلق غدا انتخابات مجلس النواب اليوم الثاني بعد أن شهد اليوم الأول إقبالا كثيفا من المواطنين فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل بعد انتهاء التصويت بالخارج، حيث استمرت ثلاثة أيام سابقة.





ويستمر التصويت داخل اللجان الانتخابية من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على أن تتم مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، حيث تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".





وبالنسبة إلى المرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقة 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.



