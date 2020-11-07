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محافظ الشرقية: العملية الانتخابية منتظمة ولم نتلق أي شكاوى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تفاصيل سير المرحلة الثانية من العملية الإنتخابية لمجلس النواب.

وقال غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة والمذاع عبر قناة "المحور"،:" لم نستقبل  أي شكاوي حتي الآن والعملية الإنتخابية تسير بشكل جيد.

ونوه أن المواطنين أقبلوا بشكل جيد في خلال العملية الانتخابية أول يوم، موضحا أنه المرأة تتصدر المشهد في اليوم الأول للانتخابات.

وتابع محافظ الشرقية، أن جميع طوائف المواطنين يشاركون في الانتخابات البرلمانية، والإقبال متزايد في القري والنجوع.

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