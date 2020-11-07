فى اليوم الأول من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية| المصريون يلبون نداء الوطن.. الشباب والسيدات يتصدرن المشهد بمعظم لجان القاهرة

فى اليوم الأول من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية :





المصريون يلبون نداء الوطن بمشاركتهم الايجابية





- الشباب والسيدات يتصدرن المشهد بمعظم لجان القاهرة

- كراسي متحركة واستراحات لمساعد كبار السن للإدلاء بصوتهم

- الأطفال يشاركون فى الانتخابات بالقاهرة الجديدة لحثهم علي حب الوطن

- مؤمن زكريا يدلى بصوته ويوجه رسالة للمصريين: "انزل انتخب عشان بلدك "





شهد اليوم الأول من انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الثانية، إقبالا ملحوظا من كافه أطياف المجتمع ، حيث شارك الآلاف من المواطنين فى العرس الديمقراطي بشكل حضارى يليق بسمعه مصر ، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين الناخبين ومقرات اللجان من الداخل والخارج.





فمنذ أن فتحت اللجان أبوابها فى التاسعة من صباح اليوم السبت ، كثف أجهزة الأمن من تواجدها بمحيط اللجان لتأمينها ، مع التأكيد والالتزام بكافه الإجراءات الاحترازية، من حيث ارتداء الكمامات ووسائل التعقيم المختلفة وترك مسافة أمنه بين الناخبين وقياس درجة حرارة الناخبين قبل دخولهم الانتخابات.





فيما تم توزيع الكمامات ووسائل التعقيم المختلفة على الناخبين قبل دخولهم اللجان وهى مبادرة أطلقتها وزاره الداخلية تحت مسمى "صحتك تهمنا" ، كما ظهرت سيارات الإسعاف خارج اللجان.





وحرصت أجهزة الأمن بالقاهرة على تكثيف التواجد الأمني ، وكذا العمل على تسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين ، وتذليل اى عقبات لهم من خلال توفير استراحات وكراسي متحركة لكبار السن إمام اللجان ومساعدتهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم.





مندوب "موقع صدي البلد " رصد خلال جولة ميدانية على عدد من اللجان بكافه القطاعات بالقاهرة ، حرص الشباب والسيدات وكبار السن على المشاركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول وهو ما يؤكد على وعى المصريين بضرورة إكمال الاستحقاق الانتخابي بمشاركتهم الفعالة والإدلاء بأصواتهم.





ففى حى المقطم، تقدمت السيدات طوابير الناخبين فى مدرسة تحيا مصر 2 بالأسمرات، للإدلاء بأصواتهن ، كما احتشد المئات من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب أمام لجان مدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات.





وفى مصر الجديدة ، توافد المئات من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب بـ لجنة الشهيد مصطفى أبو عميرة الانتخابية بمصر الجديدة.





وقد أدلى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بصوته فى مدرسة ابن سينا بمصر الجديدة، وسط حشود من الناخبين ومحبيه مرددين هتافات " بنحبك يا مؤمن " ، حيث التفت العشرات من الشباب حوله واخذوا يلتقطون الصور التذكارية مع مؤمن .





وأكد مؤمن حرصه على المشاركة الايجابية للإدلاء بصوته لمن يستحق حتى يكون قدوة للشباب وحسهم على النزول والمشاركة الفعالة ، ووجه مؤمن رسالة للمصريين: "انزل انتخب عشان بلدك".





ومن امام مدرسة المستقبل بالأميرية ، كان لرجال الشرطة دورا كبيرا فى مساعده كبار السن ، حيث حملوا سيدة مسنة على كرسي متحرك ، وساعدوها حتى تمكنت من الإدلاء بصوتها داخل لجنتها.





وفى لافته تعد الأولى من نوعها ، شارك عشرات الأطفال فى الانتخابات بالقاهرة الجديدة كنوع من تحفيزهم وحثهم علي حب الوطن .





وفى لجان المعادى ، توافد العشرات من المواطنين من كافة الأطياف أمام لجانهم منذ الساعات الأولى من الصباح ، ومن أمام لجنة بمدرسه النصر أكد الناخبون حرصهم على الإدلاء بأصواتهم لمن يستحق فكانت الكتلة النسائية هى الأكبر فى المشاركة الايجابية .





أما فى منطقة عابدين ، كان الإقبال متوسطا فى الساعات الأولى منذ ان فتحت اللجان أبوابها ، وبدأ فى التزايد تدريجيا خاصة امام اللجان بمدرسه عابدين الثانوية .





ومن امام لجنة الجماعة العمالية بمدينة نصر ، تصدر الشباب والسيدات والفتيات المشهد وكان لهم نصيب الأسد ، حيث اصطف المئات منهم فى طوابير امتددت لعشرات الأمتار داخل حرم أمن امام اللجنة ، مؤكدين حرصهم على المشاركة الفعالة .





وفى الرحاب ، وزع القائمون على تنظيم العملية الانتخابية الكمامات ومواد التعقيم على الناخبين قبل دخولهم اللجان ، فقد كان للشباب تواجدا ملحوظا أمام اللجان ، مؤكدين حرصهم على المشاركة الفعالة ، ويحسون المصريين على الإدلاء بأصواتهم بعبارة " انزل شارك " .





وعلى الأغانى الوطنية، اصطف العشرات من طوابير الرجال والسيدات امام مدرسة عبد الحليم محمود - منطقة بدر، مرددين هتافات " تحيا مصر..تحيا مصر".





وكانت أجهزة الأمن قد نجحت بإشراف اللواءات أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ونبيل سليم مدير المباحث وعمرو البيلي مدير المرور فى تنفيذ خطة تأمين كافه مقرات اللجان بالاشتراك مع أجهزة الأمن المختلفة حيث تمكنت القوات المشاركة فى التأمين فى خروج الانتخابات بالشكل الذى يليق بسمعه مصر فى الداخل والخارج ، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية .





وتنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قامت القيادات الأمنية بالإشراف الميداني على اللجان مع التأكيد على تشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع ، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.



