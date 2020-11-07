بايرن ميونخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني بعد هزيمة دورتموند بثلاثية

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل اثنين خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك" فى قمة منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا".

تقدم ماركو رويس لصالح بروسيا دوتموند لكن الضيوف نجحوا في تدوين التعادل بشكل سريع عبر النمساوي ديفيد ألابا، لينتهي الشوط الأول كما بدأ على وقع التعادل.

ودخل البايرن الشوط الثاني بقوة بحثًا عن هدف ثان، وكان له ما أراد عند الدقيقة 48 بهدف حمل توقيع البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

ونجح العملاق البافاري هجمة مرتدة نموذجية أنهاها ليروى ساني بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 80.

وعاد هالاند بهدف سريع في الدقيقة 83، لكنه لم يكن كافيًا ليجنب فريقه الخسارة في نهاية المطاف.

بايرن انفرد بصدارة البطولة بـ 18 نقطة من 6 انتصارات وهزيمة واحدة، فيما تكبد دورتموند هزيمته الثانية في 7 مباريات ليتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث.



