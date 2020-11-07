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أخبار العالم

CNN: ترامب رفض الاتصال بـ بايدن بعد إعلان فوزه

السبت 07/نوفمبر/2020 - 09:52 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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محمد عثمان
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم السبت، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لم يتواصل حتى الآن، مع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عقب فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقالت الشبكة الأمريكية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، إنه وبعد ساعتين من إعلان فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية، لم يتواصل ترامب حتى الآن معه لتهنئته بالفوز.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن أصبح ضامنًا 290 صوتًا في المجمع الانتخابي بعد تقدمه بفارق كبير على ترامب في أصوات ولاية نيفادا التي انتهى فرز 88% من أصواتها، وبذلك يضمن بايدن النصاب اللازم لانتخاب أي مرشح رئاسي في المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

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