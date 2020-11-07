إغلاق 8000 حساب لعناصر إخوانية.. دفاع النواب تطالب بتقنين استخدام فيسبوك

قال النائب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ،إن خطوة إغلاق شركة "فيسبوك" لأكثر من 8000 حساب خاص بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية؛ جاءت تحت ضغط كبير من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد تفشي الشائعات وتزييف الحقائق وصناعة الأحداث المفبركة بمصر وذلك بالأونة الأخيرة.





وطالب "الكدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الدولة بضرورة التنسيق مع دول المنطقة العربية ووضع إتفاقية دولية تهدف إلي تقنين استخدامات منصات التواصل الإجتماعي وذلك لتحطيم أمال جماعة الإخوان وإيقاف محاولاتهم لنشر الفتنة والصراع بين طوائف الشعب المصري.





وأضاف عضو مجلس النواب، أنه ضروري بذل جهود من شأنها تصحيح المسار وضبط المحتوى المتداول بين رواد تلك المنصات وبالتحديد منصة "تويتر" وما تحمله من عناصر مرتزقة ممولة من أجهزة استخباراتية خارجية تسعي لجمع أهم المعلومات عن الدولة وتحريفها بما يتناسب مع مصالحها وأغراضها الخبيثة .





و تابع النائب حديثه، قائلا: دولة الصين مثال يحتذي به في حجب مواقع التواصل الإجتماعي عديمة الجدوى والأمان والخصوصية مثل " الفيسبوك" و استخدام المنصات الإلكترونية بالمجالات الهامة كالتعليم والتجارة وغيرها، وعلي العرب التكاتف والتضامن معا من أجل التصدي للفكر المتطرف والمخططات الإرهابية الموجهه بشأن تفتيت الوحدة العربية والأمن القومي لمصر.





جاء ذلك بعد أن تلقت جماعة الإخوان الإرهابية ضربة جديدة بعد إعلان شركة فيسبوك إغلاق حسابات للجماعة المحظورة تنشط من 8 دول بسبب نشر محتوي إرهابي.





وأعلنت "فيسبوك" أنها حذفت أكثر من 8000 حساب وصفحات مزيفة تستخدمها الجماعة المحظورة لنشر محتويات إرهابية كانت تنشط في إيران وأفغانستان ومصر وتركيا والمغرب وميانمار وجورجيا وأوكرانيا.





وقالت "فيسبوك"، إن أفرادًا على صلة بجماعة الإخوان الإرهابي فرع مصر كانت تدير تلك الحسابات والصفحات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.



