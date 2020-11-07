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محافظات

محافظ بورسعيد: مرور أول يوم انتخابي دون أي شكاوى

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:55 م
محافظ بورسعيد: مرور
محافظ بورسعيد: مرور أول يوم انتخابي دون أي شكاوى
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن جميع لجان انتخابات مجلس النواب  في ٩٨ مركزًا انتخابيًا تضم ١٧٢ لجنة بجميع أحياء المحافظة، لم تشهد أي شكاوي في اليوم الأول منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساء.

وأشار إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية؛ لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضارى، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أنه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وانتظام عمليات التصويت كما تابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سير عمل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى، مشيرًا إلى غلق جميع اللجان في تمام الساعة 9 مساءً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بأصواتهم .

وأشاد المحافظ بدور رجال قوات الشرطة في تأمين سير عملية الانتخاب بجميع اللجان ومساعدة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر لافتًا إلى توفير كراسي متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلًا عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات 


يذكر أن إجمالي عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٩٨ مركزا بإجمالى عدد ١٧٢ لجنة فرعية وعدد ٥١٥  ألفاً و٧٩٠  ناخبا وناخبة،  تضم الدائرة الأولي قسم اول وثان بورفؤاد واحياء الشرق والعرب والضواحي باجمالي عدد الناخبين ٢٤٨٣٣٧ موزعين علي ٤٦ مركزًا انتخابيًا يضم ٩٠ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٣٠ مرشحًا.

والدائرة الثانية تضم  اقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور باجمالي عدد الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين علي ٥٢ مركزًا انتخابيًا يضم ٨٢ لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة ٢٠ مرشحًا.

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