لطلاب أداب القاهرة.. الخدمات المتاحة من رعاية شباب الكلية

اعلنت رعاية الشباب بكلية الاداب جامعة القاهرة ، عن تقديم خدماتها متكاملة إلكترونيًا ، وذلك لجميع الطلاب ؛ تماشيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .





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‎كما نوهت الكلية عن طريقة التسجيل للخدمات عن طريق الرابط التالى :









وتشمل الصفحة الالكترونية لادارة رعاية الشباب على :





١-تسجيل الطلاب فى احدى لجان ادارة رعاية الشباب

٢-تسجيل الطلاب ذى الاحتياجات الخاصة

٣-تسجيل الطلاب فى مشروع الموهبين

٤-تسجيل شكوى او مقترح لتحسين الخدمة





‎وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، قد صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا؛ ‎وذلك لجعل 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور من يومين إلى 3 .



