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فن

عاصي الحلاني عن أحوال لبنان: الانفجار عمق الجراح

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
كشف الفنان عاصي الحلاني عن احوال بيروت الان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز الوطن العربي.
 
وقال في تصريحات ل"صدى البلد":انفجار بيروت الهائل عمق الجراح وأدي لعواقب صعبة جدا وكان الله بعون لبنان وشعبه في هذه السنة الصعبة والممزوجة بكثير من الالم ولاشك أن الانفجار  جعل الحياة اكثر صعوبة.

وكان قد نشر الفنان عاصي الحلاني، مقطع فيديو من حفله في مهرجان الموسيقى العربية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". 

وعلق "عاصي"، على الفيديو، "ليلة من العمر في القاهرة على مسرح دار الأوبرا .. مهرجان الموسيقى العربية .. مصر". 

وأشعل النجم عاصي الحلاني، رابع أيام مهرجان الموسيقى العربية، وقدم مجموعة من الأغاني التي يعشقها الجمهور المصري منها "ست الستات، وبحبك وبغار، والأغنية الوطنية كبيرة يا مصر، ويا طير".

وكرم المهرجان 12 شخصية هم "الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار".

كما كرم المهرجان أعضاء فرقة "الأصدقاء" اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وهم "المطربة مني عبد الغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد القطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى". 

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