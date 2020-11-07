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أخبار العالم

الشرطة اعتقلتهم.. مسلحون مؤيدون لـ ترامب يحاصرون مركز فرز أصوات في بنسلفانيا.. صور

السبت 07/نوفمبر/2020 - 10:42 م
صدى البلد
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست أن الشرطة الأمريكية اعتقلت عددًا من المسلحين الموالين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاصروا مركز مؤتمرات ولاية بنسلفانيا بمدينة فيلادلفيا، الذي يجري فيه فرز أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك، بعد أن أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر بايدن على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة كتب فيها "أمريكا، تشرفت باختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم".

واضاف بايدن "أمامنا عمل صعب ولكنني اعدكم بذلك: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين، سواء الذين صوتوا لي أم ضدي. سأحافظ على الثقة التي منحتموها لي".

ومع إعلان فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يصبح بايدن الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة وكذلك الرئيس الأكبر سنًا في تاريخ البلاد بعمر يناهز الـ 78 عامًا.

ولد جو بايدن في سكرانتون التابعة لولاية بنسلفانيا عام 1942، وأصبح محاميًا في عام 1969، وانتخب لمجلس مقاطعة نيوكاسل عام 1970.

في عام 1972 انتخب لأول مرة بمجلس الشيوخ وأصبح حينها أصغر سيناتور في تاريخ الولايات المتحدة.

أعيد انتخابه في مجلس الشيوخ 6 مرات، وعندما استقال ليتولى منصب نائب الرئيس كان رابع أكبر عضو في المجلس.

وتولى بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي السابق السابق باراك أوباما بين عام 2009 و2017.
الشرطة اعتقلتهم.. مسلحون مؤيدون لـ ترامب يحاصرون مركز فرز أصوات في بنسلفانيا.. صور
الشرطة اعتقلتهم.. مسلحون مؤيدون لـ ترامب يحاصرون مركز فرز أصوات في بنسلفانيا.. صور
الشرطة اعتقلتهم.. مسلحون مؤيدون لـ ترامب يحاصرون مركز فرز أصوات في بنسلفانيا.. صور
الشرطة اعتقلتهم.. مسلحون مؤيدون لـ ترامب يحاصرون مركز فرز أصوات في بنسلفانيا.. صور

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